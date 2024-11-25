Эти 5 вещей нужно постирать перед зимой: убережете себя от многих проблем

Зима уже совсем близко, а значит, осталось всего несколько дней ноября для того, чтобы завершить всю подготовку к холодному сезону. И самое время взяться за стирку нескольких вещей.

Зима – это не только время холодов, но и праздников, и в декабре у вас вряд ли будет очень много времени на домашнюю работу или времени ее выполнять, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Зимняя одежда

Проверьте состояние своих свитеров, шерстяных брюк и т.д. – если вы не постирали их в конце предыдущего сезона, тогда это точно нужно сделать сейчас. И подготовка свежей одежды – это отличный способ избавить себя от забот, когда нужно будет его срочно одеть.

Верхняя одежда

Помните, как предыдущей зимой вы случайно пролили что-то на свое пальто или поставили на нем пятно? Если так – то самое время отправить куртку в стиральную машину.

Если же стирать в машинке одежду нельзя, нужно освежить ее другими средствами или отнести в химчистку.

Зимние одеяла и простыни

Холода уже совсем не за горами, и нужно подготовить теплые одеяла, чтобы не мерзнуть ночью. И для того, чтобы сон был максимально комфортным, одеяла нужно постирать заранее.



Зимние одеяла нужно постирать уже сейчас / Фото Pexels

Ковры в коридоре

После всей осенней грязи и летнего песка ковры у входа в дом точно впитали достаточно много грязи. И перед началом всех зимних праздников точно стоит привести этот элемент интерьера в порядок.

Пледы

Что может быть лучше зимой, чем свернуться в кресле с горячим чаем и интересной книгой? Конечно же, сделать все еще, завернувшись в теплый плед. Но если этот плед никто не стирал уже год, ощущения могут быть не такими приятными. Поэтому лучше позаботиться об этом уже прямо сейчас.