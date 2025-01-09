Хорошо влияют на настроение: 5 растений, которые надо посадить дома

Для того, чтобы успокоиться и улучшить настроение, мы прибегаем к прогулкам, впрочем в зимнее время не всегда есть возможность прогуляться из-за плохой погоды или быстрый закат солнца. Чтобы получить хорошее настроение достаточно будет посадить дома несколько комнатных растений, которые хорошо влияют на работу нервной системы.

Не секрет, что действительно среди всего многообразия растений, есть определенные виды вазонов, которые способны справиться с тревогой и успокоить нервы, пишет 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал "Дача. Сад и огород".

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Зеленый цвет растений вызывает чувство умиротворения и гармонии и позволяет снять усталость. В некоторых случаях вазоны даже способны убрать тревожность, снизить давление и уровень стресса.

Агава

Это растение прекрасно помогает успокоить нервную систему и даже повысить работоспособность человека. Комнатное растение может улучшить настроение и вывести из депрессии. Агава является прекрасным помощником, поскольку ее используют в медицине, чтобы снять раздражение на коже.

Азалия

Держать это растение рекомендуется в спальне, поскольку она прекрасно успокаивает нервы и способствует улучшенному сну. Азалию держат дома, чтобы защитить от вредителей, которые не любят ее запаха. Некоторые специалисты говорят, что растение способно очистить мысли.

Роза

Красивая роза непременно завершит интерьер в комнате, восстановит энергетику и поможет выйти из депрессии. Растение отвечает за благоприятный микроклимат и повышение работоспособности.



Роза способна улучшить настроение / Фото Pexels

Пеларгония

Это растение помогает очистить воздух, улучшить сон и положительно повлиять на нервную систему. Говорят, что запах пеларгонии или герани, как ее называют в народе, способен избавить от головной боли.

Хризантема

Комнатное растение выделяет фитонциды – полезные вещества, которые очищают воздух в комнате от вредных газов и примесей. Горшок хризантемы рекомендуется держать на рабочем столе. Цветок также улучшает настроение, активизирует ум и заряжает позитивом на весь день.