Добре впливають на настрій: 5 рослин, які треба посадити вдома

Для того, щоб заспокоїтися й покращити настрій, ми вдаємося до прогулянок, втім в зимову пору не завжди є можливість прогулятися через погану погоду чи швидкий захід сонця. Щоб отримати гарний настрій достатньо буде посадити вдома кілька кімнатних рослин, які добре впливають на роботу нервової системи.

Не секрет, що справді серед всього різноманіття рослин, є певні види вазонів, які здатні впоратися з тривогою та заспокоїти нерви, пише 24 Канал з посиланням на телеграм-канал "Дача. Сад та город".

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Зелений колір рослин викликає почуття умиротворення та гармонії й дозволяє зняти втому. У деяких випадках вазони навіть здатні прибрати тривожність, знизити тиск та рівень стресу.

Агава

Ця рослина чудово допомагає заспокоїти нервову систему й навіть підвищити працездатність людини. Кімнатна рослина може покращити настрій та вивести з депресії. Агава є чудовим помічником, оскільки її використовують в медицині, щоб зняти подразнення на шкірі.

Азалія

Тримати цю рослину рекомендовано у спальні, оскільки вона чудово заспокоює нерви та сприяє покращеному сну. Азалію тримають вдома, щоб захистити від шкідників, які не люблять її запаху. Деякі фахівці кажуть, що рослина здатна очистити думки.

Троянда

Красива троянда неодмінно довершить інтер’єр в кімнаті, відновить енергетику й допоможе вийти з депресії. Рослина відповідає за сприятливий мікроклімат та підвищення працездатності.



Троянда здатна покращити настрій / Фото Pexels

Пеларгонія

Ця рослина допомагає очистити повітря, покращити сон й позитивно вплинути на нервову систему. Кажуть, що запах пеларгонії чи герані, як її називають у народі, здатен позбавити від головного болю.

Хризантема

Кімнатна рослина виділяє фітонциди – корисні речовини, які очищують повітря в кімнаті від шкідливих газів та домішок. Горщик хризантеми рекомендовано тримати на робочому столі. Квітка також покращує настрій, активізовує розум та заряджає позитивом на увесь день.