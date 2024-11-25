8 вещей, которые никогда нельзя хранить у плиты: это надо знать каждому

Иногда на нашей кухне бывает хаос во время приготовления пищи и у плиты мы можем держать разные вещи, которые могут привести к пожару или начать портиться. Чтобы этого не произошло, специалисты рассказали о нескольких вещах, которые надо убирать от плиты с газом.

Переместить от плиты нужно те вещи, которым не стоит находиться в тесном контакте с теплом, пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Эксперты рекомендуют помнить, что эти кухонные предметы всегда надо держать подальше от газовой плитки.

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Масло

Подсолнечное или оливковое масло очень чувствительно к высокой температуре, поэтому оно может уменьшить свое качество и стать горьким, если длительное время будет стоять у тепла.

Специи

Интересный факт, но те специи, которые стоят близко у плиты – теряют свой вкус. Тепло забирает аромат, а влажность приведет к тому, что они быстрее испортятся.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися.

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Бумажные полотенца

Полотенца из бумаги нужны нам всегда под рукой, однако ни в коем случае их нельзя держать возле плитки, поскольку они легковоспламеняющиеся, то могут загореться от газа.

Электронные приборы

Высокая температура может испортить тостовницу или электронный чайник, поэтому их лучше держать подальше от плиты. Нельзя держать близко даже телефон, планшет или ноутбук.

Продукты питания

Дополнительное тепло от варочной панели может привести к тому, что продукты начнут быстрее портиться. Не храните у плиты фрукты и овощи, если не хотите, чтобы они потеряли качество и вкус за считанные часы.



Фрукты и овощи нельзя держать у плиты / Фото Pexels

Алкоголь

Хранение алкоголя у плиты создает две проблемы: он может быть воспламеняющимся, а длительное воздействие тепла может повлиять на вкус и качество любых напитков.

Книги

Уберите от плиты все книги, поскольку брызги от пищи их могут загрязнить, кроме того бумага может быстро загореться и вызвать пожар, поэтому их лучше убрать с кухни.

Лекарства

Держите лекарства в специальных ящиках в прохладном и темном месте, поскольку длительное воздействие тепла может снизить их эффективность.