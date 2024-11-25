8 речей, які ніколи не можна зберігати біля плити: це треба знати кожному

Часом на нашій кухні буває хаос під час готування їжі й біля плити ми можемо тримати різні речі, які можуть призвести до пожежі чи почати псуватися. Щоб цього не сталося, фахівці розповіли про кілька речей, які треба прибирати від плити з газом.

Перемістити від плити потрібно ті речі, яким не варто перебувати в тісному контакті з теплом, пише 24 Канал з посиланням на Real Simple. Експерти рекомендують пам’ятати, що ці кухонні предмети завжди треба тримати якомога далі від газової плитки.

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Олія

Соняшникова чи оливкова олія є дуже чутливою до високої температури, тому вона може зменшити свою якість й стати гіркою, якщо тривалий час буде стояти біля тепла.

Спеції

Цікавий факт, але ті спеції, які стоять близько біля плити – втрачають свій смак. Тепло забирає аромат, а вологість призведе до того, що вони швидше зіпсуються.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися.

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Паперові рушники

Рушники з паперу потрібні нам завжди під рукою, однак в жодному разі їх не можна тримати біля плитки, оскільки вони легкозаймисті, то можуть загорітися від газу.

Електронні прилади

Висока температура може зіпсувати тостівницю чи електронний чайник, тому їх краще тримати подалі від плити. Не можна тримати близько навіть телефон, планшет чи ноутбук.

Продукти харчування

Додаткове тепло від варильної панелі може призвести до того, що продукти почнуть швидше псуватися. Не зберігайте біля плити фрукти та овочі, якщо не хочете, щоб вони втратили якість та смак за лічені години.



Фрукти та овочі не можна тримати біля плити / Фото Pexels

Алкоголь

Зберігання алкоголю біля плити створює дві проблеми: він може бути займистим, а тривалий вплив тепла може вплинути на смак і якість будь-яких напоїв.

Книги

Заберіть від плити всі книги, оскільки бризки від їжі їх можуть забруднити, окрім того папір може швидко загорітися й спричинити пожежу, тому їх краще прибрати з кухні.

Ліки

Тримайте ліки у спеціальних шухлядах в прохолодному й темному місці, оскільки тривалий вплив тепла може знизити їхню ефективність.