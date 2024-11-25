Зима – це не тільки час холодів, але й свят, і у грудні у вас навряд чи буде дуже багато часу на домашню роботу чи часу її виконувати, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

Цікаво Засмальцьовані сліди на рукавах і комірі куртки зникнуть: простий спосіб на 5 хвилин

Зимовий одяг

Перевірте стан своїх светрів, вовняних штанів тощо – якщо ви не випрали їх наприкінці попереднього сезону, тоді це точно потрібно зробити зараз. І підготовка свіжого одягу – це чудовий спосіб позбавити себе турбот, коли потрібно буде його терміново одягнути.

Верхній одяг

Пам’ятаєте, як попередньої зими ви випадково пролили щось на своє пальто чи поставили на ньому пляму? Якщо так – то саме час відправити куртку у пральну машину.

Якщо ж прати у машинці одяг не можна, потрібно освіжити його іншими засобами чи віднести у хімчистку.

Зимові ковдри та простирадла

Холоди вже зовсім не за горами, і потрібно підготувати теплі ковдри, аби не мерзнути вночі. Та для того, аби сон був максимально комфортним, ковдри потрібно випрати заздалегідь.



Зимові ковдри потрібно випрати вже зараз / Фото Pexels

Килими у коридорі

Після усього осіннього бруду та літнього піску килими біля входу у дім точно ввібрали досить багато бруду. І перед початком усіх зимових свят точно варто привести цей елемент інтер’єру до ладу.

Пледи

Що може бути кращим взимку, ніж згорнутися у кріслі з гарячим чаєм та цікавою книгою? Звісно ж, зробити все ще, загорнувшись у теплий плед. Та якщо цей плед ніхто не прав вже рік, відчуття можуть бути не такими приємними. Тож краще подбати про це вже прямо зараз.