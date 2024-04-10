Блохи в доме могут появиться по разным причинам. Впрочем, независимо от них, это всегда неприятное явление. Но, к счастью, от них можно избавиться без лишних усилий, если вы только будете знать правильные способы.

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Где в доме могут жить блохи

Перед тем, как заняться выведением блох из дома, вам нужно понять, где они могут быть. И, конечно, наиболее очевидный вариант – это ваши домашние любимцы. Поэтому прежде всего вам нужно "обработать" своих животных – покупать их и вывести вредителей.

Но бывают случаи, когда этого мало. Блохи могут перескочить на человеческую одежду и проживать в ней, прятаться в покрытии пола, мебели, коврах, паркете или даже мягких игрушках. Они также могут перебегать из квартиры в квартиру.

Как вывести блох из дома

Конечно, сейчас вы можете найти в магазинах немало химических средств, которые помогут бороться с вредителями. Впрочем, иногда нет возможности найти нужный, или же вы не можете покинуть дом на то время, что стоит выждать, чтобы яд выветрился из дома. В таком случае вы можете воспользоваться народными методами борьбы с бытовыми блохами.

Эфирные масла

Вывести блох можно очень легко, если вы воспользуетесь эфирными маслами, которые можно найти чуть ли не в любой аптеке. Эти паразиты совсем не любят резкие ароматы эвкалипта, гвоздики и мяты, поэтому эти три варианта будут лучшими.

После того, как вы приобретете их, стоит обработать ими поверхности. Так вы достигнете сразу двойного эффекта: отпугнете блох и придадите своему дому приятный аромат.



Эфирные масла помогают бороться с вредителями / Фото Pexels

Чеснок

Это средство можно легко найти чуть ли не в каждом доме. Впрочем, кроме обычного корнеплода вам понадобится еще кое-что, а именно – пивные дрожжи. Все, что вам нужно сделать – это смешать измельченный чеснок и дрожжи и обработать полученной смесью пол. Через сутки вам нужно будет хорошо пропылесосить помещение, и можете попрощаться с блохами.

А время от времени вы можете оставлять на различных поверхностях зубчики чеснока.

Цитрусовые

Блохи, как вы уже выяснили, не любят резких запахов, и ароматы лимонов и апельсинов им также не нравятся, поэтому эти фрукты могут пригодиться во время борьбы с вредителями. Вам нужно будет сохранить кожуру мандаринов или апельсинов и разложить их в местах, где вы замечали неприятных паразитов.

Соль

Вы могли об этом даже не думать, но такой привычный на кухне ингредиент, как соль, может на самом деле бороться с блохами. Ее нужно рассыпать на полу и других покрытиях. Тогда кристаллы соли попадут на панцирь паразита и могут разъесть его, и тогда блоха умирает.

Соль должна пролежать в доме около суток, и после этого вам нужно будет сделать влажную уборку.