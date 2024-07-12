Откуда берется фитофтора и как с ней бороться: простой способ, который удивит дачников

Если вы заметили, что ваши помидоры страдают от фитоспороза, или же фитофторы, как ее обычно называют, действовать нужно быстро.

Фитофтора – это одно из тех заболеваний, которые развиваются очень быстро, и если вы не будете обращать на свой огород пристальное внимание, можете за считанные недели потерять урожай. Но, к счастью, методов борьбы с болезнью также хватает.

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Как предупредить фитофтору

Если вы до сих пор не знаете, как выглядит фитофтора, то заметить ее совсем нетрудно. Вот несколько первых признаков: коричневые пятна на стеблях и листьях растения, белый налет, напоминающий паутинку, и коричнево-бурые расплывчатые пятна на плодах.

Предотвратить заболевание, к сожалению, можно только в случае, если вы очень тщательно выбирали семена для помидоров. Гораздо чаще также заражаются фитофторой ранние сорта помидоров и гибриды, которые созревают за 90 – 95 дней.

Среди химических препаратов против болезни наиболее действенными считаются те, которые содержат медь. Среди огородников наиболее известна и популярна бордоская смесь, но также можно использовать и экологические и натуральные способы борьбы с заболеванием.



Помидоры нужно защищать от фитофторы / Фото Pexels

В частности, вы можете использовать дрожжевой раствор. Для его приготовления вам нужно налить в ведро 10 литров теплой воды и добавить туда 100 граммов дрожжей. Другое популярное средство – это настой чеснока, для которого нужно литр воды смешать с 50 граммами измельченного чеснока, настоять в течение двух дней и развести в ведре воды.

Также часто используют и раствор йода – для него 10 миллилитров продукта также нужно развести в 10 литрах воды.