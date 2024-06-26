Крестоцветная блошка навсегда исчезнет с капусты: надежный метод борьбы с вредителем

К сожалению, очень редко садоводам и огородникам удается пройти сезон без нашествия каких-то вредителей. И когда растения атакует блошка, это может быть особенно неприятно.

Даже опытные огородники очень часто путают крестоцветную блошку с другими вредителями, поэтому первое, что нужно сделать любому огороднику, так это убедиться, что это именно она атакует ваш огород.

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Как избавиться от крестоцветной блошки на огороде?

Прежде всего, вам нужно внимательно осмотреть все пораженные растения и определить, насколько критическая степень нашествия. Если речь идет о разовой акции, когда блошек еще не очень много, и вы не видите отложенных личинок ни на земле, ни на зеленой массе растения, тогда можно попробовать побороть вредителя некоторыми народными способами.

Впрочем, если вы видите, что вредителей стало действительно много, тогда, к сожалению, обойтись без профессиональных средств будет невозможно. Один из самых популярных инсектицидов – это Прованто Профи, и он не только эффективен, но и действует в относительно щадящем режиме. Как альтернативу вы можете использовать также Каратэ или Актару. Эти средства уничтожают вредителей при непосредственном контакте с ним.

Впрочем, учитывайте, что применять любых химический препарат нужно исключительно в сухую погоду, когда нет ветра. В противном случае вы можете совсем не получить желаемого результата. А вот если после опрыскивания прошел дождь, вам придется повторить процедуру повторно. Всегда обрабатывать огород от блошки нужно в перчатках и с защитой на лице.

Еще одно важное правило – химию нельзя использовать на любой скороспелой зелени, например кресс-салат, или редис. Учитывайте то. что средство остается на растении еще 2 – 3 недели после нанесения, поэтому если вы планируете собирать урожай вскоре, лучше прибегнуть к народным методам борьбы.



Блошка может наделать беды на огороде / Фото Pexels

Какие есть народные способы борьбы с блошкой?