Необычная форма граната и твердая кожура приводят к проблемам с чисткой, пишут Советы 24. Не все знают о простых способах, которые надо запомнить, чтобы всегда чистить гранат быстро и качественно.

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Первый способ

Аккуратно срежьте кожуру сверху. Нож глубоко в плод углублять не надо, иначе зацепите зернышки. Тогда понемногу раскройте гранат и вытащите зерна пальцами. Также можете сверху сделать круглый надрез и снять крышечку.

Второй способ

Он подойдет для тех, кому нужно получить просто зерна. Гранат надо разрезать пополам и держать одну часть над глубокой миской, стуча по нему ложкой или лопатой, пока все зерна не отпадут.

Третий способ

Сначала вам надо удалить верхушку граната и положить фрукт в глубокую миску с водой. Под водой гранат надо разобрать на зерна, а потом через дуршлаг оставить зернышки и убрать влагу с помощью бумажного полотенца.

Взрослый человек может съедать один плод граната в день. С ноября по февраль гранат находится на пике своего сезона, поэтому можете все эти месяцы употреблять фрукт, который является источником минералов, витаминов и аминокислот. Гранат повышает уровень гемоглобина в крови и укрепляет иммунитет.