Вытяжка будет блестеть от чистоты за считанные минуты: о секрете ее чистки знают единицы
Даже если вы очень осторожно готовите на кухне, избежать загрязнения вытяжки невозможно, но тратить часы на ее чистку необязательно.
Уборка на кухне иногда может казаться бесконечным занятием – только вы убрали, как в раковине накопилась новая порция грязной посуды, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.
Интересно Размером с голову и очень сладкие: топ-5 сортов свеклы
Как быстро почистить вытяжку?
Очистка фильтров вытяжки может стать настоящим кошмаром для хозяек – ведь жир часто скапливается именно в сетчатых маленьких отверстиях. Но оставлять прибор грязным – тоже не вариант, поэтому нужно убедиться, что вентиляционные отверстия не забиты.
И самое лучшее средство для очистки вашей вытяжки уж точно есть у вас на кухне – это самая обычная пищевая сода. Кристаллы соды могут размягчить жир за полминуты и вернуть блеск вашей вытяжке.
Вытяжку можно почистить очень быстро / Фото Pexels
Просто добавьте к пищевой соде немного воды, образуя некую пасту, и нанесите ее на вытяжку. После этого нужно воспользоваться старой зубной щеткой и слегка потереть фильтры и другие загрязненные части прибора. Но сода – это не единственный способ.
Если вдруг этого продукта под рукой не оказалось, вы можете воспользоваться несколькими другими:
- Хозяйственное мыло. Этот "бабушкин" метод все еще остается достаточно эффективным, если вы не хотите использовать агрессивную химию. Разогрейте в емкости несколько литров воды, а потом натрите половину бруска хозяйственного мыла и растворите в теплой воде. Раствором вымойте фильтры вытяжки.
- Лимон. Продукт, который обычно добавляют в чай, может также очистить и вашу кухонную утварь. Для этого лимон нужно почистить и мякотью натереть все загрязненные места вытяжки. Оставьте так на 20 минут, а потом смойте теплой водой.