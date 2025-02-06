Витяжка блищатиме від чистоти за лічені хвилини: про секрет її чищення знають одиниці
- Для очищення витяжки на кухні можна використовувати звичайну харчову соду, яка розм'якшує жир і повертає блиск.
- Альтернативні засоби для чищення включають господарське мило та лимон для ефективного очищення без агресивної хімії.
Навіть якщо ви дуже обережно готуєте на кухні, уникнути забруднення витяжки неможливо.Та витрачати години на її чищення необов'язково.
Прибирання на кухні іноді може здаватися нескінченним заняттям – щойно ви прибрали, як в раковині накопичилася нова порція брудного посуду, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.
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Як швидко почистити витяжку?
Очищення фільтрів витяжки може стати справжнім кошмаром для господинь – адже жир часто накопичується саме в сітчастих маленьких отворах. Але залишати прилад брудним – теж не варіант, тому потрібно переконатися, що вентиляційні отвори не забиті.
І найкращий засіб для очищення вашої витяжки вже точно є у вас на кухні – це звичайнісінька харчова сода. Кристали соди можуть розм'якшити жир за пів хвилини та повернути блиск вашій витяжці.
Витяжку можна почистити дуже швидко / Фото Pexels
Просто додайте до харчової соди трохи води, утворюючи таку собі пасту, і нанесіть її на витяжку. Після цього потрібно скористатися старою зубною щіткою та злегка потерти фільтри та інші забруднені частини приладу. Та сода – це не єдиний спосіб.
Якщо раптом цього продукту під рукою не опинилося, ви можете скористатися кількома іншими:
- Господарське мило. Цей "бабусин" метод все ще залишається досить ефективним, якщо ви не хочете використовувати агресивну хімію. Розігрійте в місткості кілька літрів води, а тоді натріть половину бруска господарського мила та розчиніть у теплій воді. Розчином вимийте фільтри витяжки.
- Лимон. Продукт, який зазвичай додають у чай, може також очистити й ваше кухонне начиння. Для цього лимон потрібно почистити та м'якоттю натерти усі забруднені місця витяжки. Залиште так на 20 хвилин, а тоді змийте теплою водою.