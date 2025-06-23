Выбросьте дорогие средства: как быстро помыть окна без разводов

С наступлением лета солнце безжалостно подсвечивает каждый отпечаток пальца, пыль и разводы на окнах. Но вместо того, чтобы снова тереть стекла часами – попробуйте несколько проверенных, но нестандартных методов, которые сделают ваши окна чистыми, как в рекламе.

Секретами, которые сделают ваши окна идеально чистыми, поделится 24 Канал.

Смотрите также 5 домашних дел, которые стоит делать каждое воскресенье, чтобы подготовиться к новой неделе

Прежде всего советуем не мыть окна в жару или под прямым солнцем. Влага быстро испаряется, оставляя пятна. Лучший вариант – утро или пасмурная погода.

Чем быстро помыть окна

Соль

Растворите 2 столовые ложки соли в стакане теплой воды. Смочите тряпку в этом растворе и осторожно протрите стекло. После – промойте чистой водой. Такой лайфгак не только убирает пятна, но и добавляет блеска.

Уксус

Смешайте стакан воды с 50 миллилитров белого уксуса. Этот раствор не только борется с жиром, но и не оставляет пятен. Идеальный вариант для внутренних окон.

Лимон

Вместо уксуса или химических средств – используйте лимонный сок. Он прекрасно растворяет загрязнения и оставляет приятный аромат. Смешайте 50 миллилитров сока с 1 стаканом воды, нанесите спрей на стекло, протрите – и наслаждайтесь цитрусовой свежестью.



Спрей для окон в домашних условиях / Фото Africa Images

Чай

Крепкий черный чай в сочетании с ложкой уксуса – мощная смесь для полировки стекла. Просто нанесите раствор на стекло, дайте немного подсохнуть и вытрите насухо. Пыль и жир исчезнут мгновенно.

Нашатырь

Добавьте несколько капель нашатырного спирта в стакан воды, перелейте в распылитель и обработайте окна. Он легко удаляет жирные пятна и дает безупречный блеск. Но обязательно хорошо проветрите комнату – запах довольно резкий.

Крахмал

Одна столовая ложка крахмала на литр воды – и у вас суперэффективный раствор для борьбы с пылью и налетом. Распылите, протрите, дайте высохнуть – и пройдитесь сухой салфеткой, чтобы убрать остатки.

Кстати лучше всего мыть окна специальными тряпочками из микрофибры. Они также предотвращают образование разводов. А специальные телескопические швабры помогут добраться в самые неудобные уголки и даже помыть окна за решеткой.

А купить тряпочки для мытья окон по лучшим ценам можно на Prom. А еще саженцы, грунт, инвентарь и куча всего для огорода. Еще и доставка с подпиской "Для своих" будет бесплатная.