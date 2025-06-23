Викиньте дорогі засоби: як швидко помити вікна без розводів

З настанням літа сонце безжально підсвічує кожен відбиток пальця, пилюку та розводи на вікнах. Та замість того, щоб знову терти скло годинами – спробуйте кілька перевірених, але нестандартних методів, які зроблять ваші вікна чистими, як у рекламі.

Секретами, які зроблять ваші вікна ідеально чистими, поділиться 24 Канал.

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Перш за все радимо не мити вікна в спеку чи під прямим сонцем. Волога швидко випаровується, залишаючи плями. Кращий варіант – ранок або похмура погода.

Чим швидко помити вікна

Сіль

Розчиніть 2 столові ложки солі у склянці теплої води. Змочіть ганчірку в цьому розчині та обережно протріть скло. Після – промийте чистою водою. Такий лайфгак не лише прибирає плями, а й додає блиску.

Оцет

Змішайте склянку води з 50 мілілітрів білого оцту. Цей розчин не тільки бореться з жиром, але й не залишає плям. Ідеальний варіант для внутрішніх вікон.

Лимон

Замість оцту чи хімічних засобів – використовуйте лимонний сік. Він прекрасно розчиняє забруднення й залишає приємний аромат. Змішайте 50 мілілітрів соку з 1 склянкою води, нанесіть спрей на скло, протріть – і насолоджуйтесь цитрусовою свіжістю.



Спрей для вікон у домашніх умовах / Фото Africa Images

Чай

Міцний чорний чай у поєднанні з ложкою оцту – потужна суміш для полірування скла. Просто нанесіть розчин на скло, дайте трохи підсохнути й витріть насухо. Пил і жир зникнуть миттєво.

Нашатир

Додайте кілька крапель нашатирного спирту до склянки води, перелийте в розпилювач і обробіть вікна. Він легко видаляє жирні плями й дає бездоганний блиск. Але обов’язково добре провітріть кімнату – запах досить різкий.

Крохмаль

Одна столова ложка крохмалю на літр води – і у вас суперефективний розчин для боротьби з пилом і нальотом. Розпиліть, протріть, дайте висохнути – і пройдіться сухою серветкою, щоб прибрати залишки.

До речі найкраще мити вікна спеціальними тряпочками з мікрофібри. Вони також запобігають утворенню розводів. А спеціальні телескопічні швабри допоможуть дістатися у найбільш незручні куточки та навіть помити вікна за решіткою.

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