Как разморозить фарш за 20 минут: время этот лайфхак знать всем

Порой бывает так, что на ужин остается совсем мало времени, а ждать пока разморозится фарш не вариант. Для того, чтобы молотое мясо быстрее разморозилось, нужно знать один действенный лайфхак.

В сети есть много советов, которые помогут быстрее разморозить продукты, впрочем есть один метод, который действительно действенный и никоим образом не навредит фаршу, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу польских блогеров Марлены Годзик и Паулины Боцяновской.

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Как быстро разморозить фарш

Для размораживания фарша, нужно воспользоваться одной хитростью на основе металлической посуды. Для этого вам надо взять две металлические кастрюли. Замороженный фарш положите на донышко одной кастрюли, а сверху накройте второй. Тепло начнет проникать через металл в замороженный продукт, поэтому это приведет к ускоренному процессу размораживания.

Чтобы ускорить процесс можно прибегнуть к одной манипуляции. Верхнюю кастрюлю надо наполнить теплой водой. Дополнительный источник тепла ускорит размораживание. Впрочем, обратите внимание на то, что вода должна быть теплой, а не горячей. Это важно для того, чтобы не началась преждевременная термическая обработка фарша.

Металл эффективнее всего передает тепло к замороженному продукту, в отличие от керамической или стеклянной посуды. Верхняя кастрюля обеспечивает дополнительное давление и контакт, а это способствует тому, что фарш начинает размораживаться.

Быстрое размораживание фарша: смотрите видео

После того, как фарш разморозится, его надо сразу использовать, чтобы избежать размораживания бактерий. Фарш может быть заморожен толстым слоем. Чтобы он быстрее оттаял, попробуйте разделить его на несколько частей перед размораживанием.