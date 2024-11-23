Як розморозити фарш за 20 хвилин: час цей лайфхак знати всім

Часом буває так, що на вечерю залишається зовсім мало часу, а чекати поки розморозиться фарш – не варіант. Для того, щоб мелене м’ясо швидше розморозилося, потрібно знати один дієвий лайфхак.

У мережі є багато порад, які допоможуть швидше розморозити продукти, втім є один метод, який справді дієвий та жодним чином не нашкодить фаршу, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку польських блогерок Марлени Годзік та Пауліни Боцяновської.

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Як швидко розморозити фарш

Для розморожування фаршу, потрібно скористатися однією хитрістю на основі металевого посуду. Для цього вам треба взяти дві металеві каструлі. Заморожений фарш покладіть на денце однієї каструлі, а зверху накрийте другою. Тепло почне проникати через метал в заморожений продукт, тож це призведе до прискореного процесу розморожування.

Щоб прискорити процес можна вдатися до однієї маніпуляції. Верхню каструлю треба наповнити теплою водою. Додаткове джерело тепла прискорить розморожування. Втім, зверніть увагу на те, що вода повинна бути теплою, а не гарячою. Це важливо для того, щоб не розпочалася передчасна термічна обробка фаршу.

Метал найефективніше передає тепло до замороженого продукту, на відміну від керамічної чи скляної посудини. Верхня каструля забезпечує додатковий тиск та контакт, а це сприяє тому, що фарш починає розморожуватися.

Швидке розморожування фаршу: дивіться відео

Після того, як фарш розморозиться, його треба одразу використовувати, щоб уникнути розмороження бактерій. Фарш може бути заморожений товстим шаром. Щоб він швидше відтанув, спробуйте розділити його на кілька частин перед розморожуванням.