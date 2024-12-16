Если идея приготовить мясное блюдо пришла мгновенно, и времени на размораживание мяса нет, менять меню не нужно, сообщает 24 Канал. Вместо этого вы можете воспользоваться несколькими лайфхаками, которые помогут быстрее подготовить мясо к приготовлению.

Интересно Вода никогда не будет выкидывать из кастрюли: хитрый лайфхак хозяек

Используйте холодную воду

Кусок мяса или рыбы нужно поместить в герметичный полиэтиленовый пакет и переложить в кастрюлю с холодной водой на 40 минут. Если кусок большой и за это время не разморозился, воду в кастрюле нужно поменять.

Кстати, не стоит класть мясо без пакета, ведь из-за этого оно может потерять вкус и сочность. Учитывайте также то, что теплую воду использовать не стоит – мясной белок в ночь начнет сворачиваться, и вы получите жесткое и на очень вкусное мясо.

Используйте микроволновую печь

Если мясо нужно разморозить даже быстрее, тогда вам стоит воспользоваться микроволновой печью. Для этого мясо нужно вынуть из пакета и переложить в глубокую тарелку. Обязательно используйте именно режим размораживания, а не любой другой – иначе мясо начнет готовиться прямо в микроволновке.

Проверяйте мясо каждые несколько минут и переворачивайте при необходимости.

Натрите солью

Вы будете удивлены этим методом, но он действительно работает! Все, что нужно сделать – это достать из морозильной камеры мясо и натереть кусок продукта поваренной солью. Оставьте его на 15 – 20 минут, и после этого оно уже будет готово к приготовлению.



Мясо можно натереть солью / Фото Pexels

Используйте холодильник

Лучшее и наиболее безопасное место для размораживания мяса – это холодильник. Впрочем, назвать быстрым этот метод можно разве с натяжкой. Иногда на это может потребоваться даже целый день.

Мясо нужно просто переложить в холодильник в пакете и оставить там на нижних полках. Хранить размороженное мясо можно в холодильнике в течение 4 – 5 дней.