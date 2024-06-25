Нет лучшего ощущения, чем зайти на кухню и увидеть чистоту, а не жир на духовке или крошки на столешнице. Впрочем, даже если вы хорошо умеете проводить еженедельную глубокую уборку кухни и вытирать ее после каждого приема пищи, пространство может быть совсем не таким чистым, как вы думаете – и все из-за распространенных ошибок, которые вы можете допускать.

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Очистка с отбеливателем

Многие люди используют отбеливатель для того, чтобы дезинфицировать поверхности на кухне. Впрочем, это может быть довольно рискованным: пары не только опасны для вдыхания людей и домашних животных, но и могут испортить вашу одежду случайными брызгами.

Зато лучше пользоваться целевыми средствами для чистки столешниц, которые не содержат агрессивных химикатов.

Использование нескольких моющих средств

Одно действительно хорошее средство для различных целей может заменить все ваши десятки бутылок под раковиной. Кроме того, это поможет вам сэкономить деньги. Даже если вы покупаете разные средства для раковины, стекла и нержавеющей стали, скорее всего, одно удачно подобранное средство может пригодиться для большей части вашей уборки.

Распыление и быстрое вытирание

Когда речь идет об очистке столешниц и других поверхностей, большинство людей только брызгают средство и сразу же вытирают его, и на этом все. Впрочем, такой подход не совсем правильный. Очень важно дать средству постоять несколько минут перед тем, как стирать его, ведь иначе оно просто не успеет подействовать.



Протирать столешницы нужно тщательно / Фото Pexels

Но также не стоит ждать, пока он высохнет.

Недостаточно часто заменяете губку

Кухонная губка – это один из крупнейших рассадников бактерий, который только можно найти во всем вашем доме. На самом деле этот инструмент, который вы используете для протирания столешниц и мытья посуды, может содержать гораздо больше микробов, чем поверхности.

Поэтому для того, чтобы поддерживать свою кухню в настоящей чистоте, губки советуют менять каждые две недели.

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Вы не чистите мусорку

Конечно же, все выносят мусор. Но не забываете ли вы после этого мыть ведро? Это может показаться лишним, однако на самом деле на пластике накапливается достаточно много грязи и запахов, и все это в конечном итоге может привести к тому, что кухня будет выглядеть неопрятно даже после уборки.