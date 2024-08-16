Как легко и быстро снять кожуру с болгарского перца: кулинарная хитрость, которую надо знать всем

Если знать определенные кулинарные секреты, то кожуру с болгарского перца можно снять без проблем. Все, что вам понадобится немного терпения.

Болгарский перец является популярным овощем на нашей кухне. Хозяйки его используют для приготовления многих блюд. Для некоторых рецептов перец добавить со шкуркой, для некоторых – снять. Вот тут и возникает вопрос, как сделать процесс быстрым и легким? Один лайфхак поможет вам справиться с задачей.

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Как удалить кожуру с болгарского перца

Для того, чтобы легко избавиться от кожуры перца надо ошпарить его кипятком, чтобы кожура смогла отделиться быстро.

Порой бывает и такое, что некоторая часть хорошо отделяется, другая – хуже. В таком случае просто бросьте перец в горячую воду на несколько минут. Однако перед чем в ней надо растворить обычную поваренную соль. Всего 5 минут будет достаточно, чтобы кожа перца смогла быстро отслоиться.



Кожура с перцев снимается с помощью кипятка / Фото Pexels

Кроме того, перцы предварительно обработанные горячей водой будет гораздо легче фаршировать рисом. Если же вы хотите, чтобы перцы были очень нежными и совсем не твердыми, то поместите их на 10 минут в кипяток. Хозяйки говорят, что после такого трюка перцы просто начинают таять во рту.

Важный момент! Не пытайтесь очистить кожуру перца самостоятельно с помощью ножика, потому что таким образом вы нарушите структуру овоща и в определенной степени его больше уничтожите, чем снимете кожуру.