С наступлением холодов каждому хозяину дачного участка приходится хоть раз задумываться о том, как быстро высушить дрова, сообщает 24 Канал. Обычно дождливая погода не способствует быстрому высыханию, а мокрая древесина горит плохо и много дымит.

Интересно Почему нельзя дарить полотенца: этого ответа вы не ожидали

Как быстро высушить дрова?

Первое, что нужно сделать, чтобы высушить дрова – это распилить и расколоть древесину и полоски шириной 15 сантиметров и длиной не более, чем 40 – 45 сантиметров. После этого из них нужно сформировать стопку под навесом и укрыть брезентом.

Если же на улице погода влажная и дождливая, лучше сушить дрова в доме возле печки. Но как понять, что дерево уже просохло? Хорошо высушенное полено будет издавать глухой звук при ударе о другое. Кроме того, на нем начнут образовываться большие трещины. В доме процесс значительно ускорится. Также для этого дрова нужно сложить правильно: чередуя их вдоль и поперек.



Дрова нужно сушить правильно / Фото Pexels

Впрочем, будьте внимательны, ведь складывать дрова слишком близко к печи нельзя: они могут загореться. Красть их прямо на землю также не стоит – нижние ряды из-за этого могут заплесневеть и сгнить. Для того, чтобы избежать этого, стоит укладывать их на подстил: он убережет не только от влаги, но и от насекомых.

Учитывайте то, что быстрее сохнут береза и осина, а вот плотная древесина, например дуб или хвойные породы, будет сушиться гораздо дольше. А вот некоторые породы, например, ясень и акация, от природы достаточно сухие, около 35%. Поэтому даже свежесрубленное дерево будет не очень сложно разжечь.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Учитывайте, что летние дрова, насыщенные соком, будут сохнуть на несколько недель дольше, чем зимние. Самая низкая естественная влажность у тех деревьев, что заготовлены поздней осенью, когда листьев уже нет, но еще не началась сырость. И в это время их также и проще всего рубить.