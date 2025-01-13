Как высушить дрова, чтобы они хорошо горели: есть только один действенный способ

Дрова зимой являются важной частью отопления печи, каминов или бани. Впрочем хорошо горят только сухие дрова, а если они влажные, то перед разжиганием их надо хорошо просушить, иначе они просто не будут гореть.

Некоторые держат дрова не в закрытом помещении, а на улице, а дождливая погода или мокрый снег приводят к тому, что древесина начинает сыреть, поэтому надо быстро прибегать к действенным методам, чтобы высушить ее и подготовить к использованию, пишет 24 Канал со ссылкой на Лесхоз.

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Как правильно высушить мокрые дрова

Чтобы дрова отдавали максимум тепла и не дымили, их надо правильно высушить. Наиболее эффективными для отопления являются дрова из дуба, ольхи и березы. Если вы используете последнюю древесину, то для того, чтобы она хорошо горела, березу надо распилить и расколоть на чурбаки шириной 15 сантиметров и длиной 40 сантиметров.

Далее надо из них сформировать поленницу под навесом и накрыть брезентом. Если же на улице высокая влажность, то высушить их достаточно просто. Нужно занести их в дом и поставить у печки или камина на время. Благодаря теплой сырости из дров получится, поэтому их можно будет использовать.



Дрова лучше всего сушить в доме / Фото Pexels

Готовность материала к использованию определить очень легко. Полено во время удара о другое полено будет издавать глухой звук, а еще на нем образуются большие трещины. Процесс высыхания дров в доме значительно ускорится, поэтому это один из лучших способов, чтобы избавиться от сырости.

Специалисты говорят, что если сложить небольшое количество чурбаков рядом с растопленной печью, то уже через неделю дрова будут готовы к использованию. Впрочем, будьте осторожны, потому что слишком близко их класть нельзя, чтобы не привести к пожару, поскольку они могут и загореться.

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Если дрова поставить просто на пол, то нижние ряды могут загнить или заплесневеть, поэтому их лучше уложить на подстилку, которая убережет от влажности. Быстро высыхает не только береза, но и осина. А вот уже дуб или хвойные породы будут высыхать гораздо дольше.