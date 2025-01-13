Як висушити дрова, щоб вони добре горіли: є лише один дієвий спосіб

Дрова взимку є важливою частиною опалення печі, камінів чи лазні. Втім добре горять лише сухі дрова, а якщо вони вологі, то перед розпалюванням їх треба добре просушити, інакше вони просто не будуть горіти.

Дехто тримає дрова не в закритому приміщенні, а надворі, а дощова погода чи мокрий сніг призводять до того, що деревина починає сиріти, тому треба швидко вдаватися до дієвих методів, щоб висушити її й підготувати до використання, пише 24 Канал з посиланням на Лісгосп.

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Як правильно висушити мокрі дрова

Щоб дрова віддавали максимум тепла й не диміли, їх треба правильно висушити. Найбільш ефективними для опалення є дрова з дуба, вільхи та берези. Якщо ви використовуєте останню деревину, то для того, щоб вона добре горіла, березу треба розпиляти й розколоти на чурбаки шириною 15 сантиметрів та довжиною 40 сантиметрів.

Далі треба з них сформувати стіс під навісом й накрити брезентом. Якщо ж на вулиці висока вологість, то висушити їх досить просто. Потрібно занести їх в будинок та поставити біля грубки чи каміну на певний час. Завдяки теплу сирість з дров вийде, тож їх можна буде використовувати.



Дрова найкраще сушити в будинку / Фото Pexels

Готовність матеріалу до використання визначити дуже легко. Поліно під час вдаряння об інше поліно буде видавати глухий звук, а ще на ньому утворяться великі тріщини. Процес висихання дров у будинку значно прискориться, тому це один з найкращих способів, щоб позбутися сирості.

Фахівці кажуть, що якщо скласти невеличку кількість чурбаків поруч з розтопленою піччю, то вже через тиждень дрова будуть готові до використання. Втім, будьте обережними, бо занадто близько їх класти не можна, щоб не призвести до пожежі, оскільки вони можуть й загорітися.

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Якщо дрова поставити просто на підлогу, то нижні ряди можуть загнити чи запліснявіти, тому їх краще укласти на підстилку, яка вбереже від вологості. Швидко висихає не лише береза, але й осика. А от вже дуб чи хвойні породи висихатимуть набагато довше.