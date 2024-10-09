5 самых простых способов быстро высушить одежду: ждать не придется

Приходилось ли вам когда-то выходить из дома во влажной одежде, потому что белье, постиранное в последнюю минуту, таки не высохло вовремя? Что ж, об этой проблеме теперь можно забыть.

Если вам нужно высушить одежду максимально быстро и уже прямо сейчас выбегать в ней из дома, несколько простых идей помогут вам в этой задаче, пишет Cleanipedia.

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Стирайте его правильно

Да, вам не показалось. Первый шаг к быстрой сушке одежды – это стирка, а в частности – правильный его режим в машинке. Используйте настройки "Эко" или "Быстрая стирка" – так вы быстро выстираете вещи, и у вас будет немного больше времени на сушку.

Кроме того, используйте опцию быстрого отжима, чтобы максимально удалить воду из вещей еще до того, как достанете их из машинки.

Сушите одежду в сушилке

Если у вас есть сушилка и одежду можно там сушить, тогда этот вариант, бесспорно, будет самым быстрым.

Но даже так есть несколько простых методов, которые помогут ускорить процесс:

сушите небольшое количество одежды;

держите фильтр для ворса пустым;

используйте шарики для сушки.

Правильно расположите одежду

Если сушилки нет – не беда! Нужно просто положить вещи рядом с источником тепла. Это может быть батарея, обогреватель или просто солнце. Выверните все карманы, а также позаботьтесь о том, чтобы плотные материалы вроде денима как можно сильнее прогревались.



Одежду нужно правильно развесить / Фото Pexels

Используйте воздух

Если на улице дует ветер, он может стать вашим помощником и ускорить процесс высыхания. Лучше всего вывешивать одежду на просушку на улицу, а не внутри квартиры. Но если вы очень спешите, вы можете воспользоваться феном, часто вращая его и проветривая карманы, рукава и воротники.

Используйте полотенца

Свежие и сухие полотенца помогут сильно ускорить процесс. Просто положите вещь на большое полотенце, заверните его так, чтобы одежда оказалась внутри и покрутите, чтобы отжать лишнюю влагу.

Также вы можете выкладывать вещи на гладильную доску и гладить их, отделив от прибора тонким полотенцем или тканью.