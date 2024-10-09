5 найпростіших способів швидко висушити одяг: чекати не доведеться

Чи доводилося вам колись виходити з дому у вологому одязі, бо білизна, випрана у останню хвилину, таки не висохла вчасно? Що ж, про цю проблему тепер можна забути.

Якщо вам потрібно висушити одяг максимально швидко і вже прямо зараз вибігати у ньому з дому, кілька простих ідей допоможуть вам у цьому завданні, пише Cleanipedia.

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Періть його правильно

Так, вам не почулося. Перший крок до швидкого сушіння одягу – це прання, а зокрема – правильний його режим у машинці. Використовуйте налаштування "Еко" або ж "Швидке прання" – так ви швидко виперете речі, і у вас буде трохи більше часу на сушіння.

Окрім того, використовуйте опцію швидкого віджимання, аби максимально видалити воду з речей ще до того, як дістанете їх з машинки.

Сушіть одяг у сушарці

Якщо у вас є сушарка й одяг можна там сушити, тоді цей варіант, безперечно, буде найшвидшим.

Та навіть так є кілька простих методів, що допоможуть пришвидшити процес:

сушіть невелику кількість одягу;

тримайте фільтр для ворсу порожнім;

використовуйте кульки для сушіння.

Правильно розташуйте одяг

Якщо сушарки не має – не біда! Потрібно просто покласти речі поряд з джерелом тепла. Це може бути батарея, обігрівач чи просто сонце. Виверніть усі кишені, а також подбайте про те, аби щільні матеріали на кшталт деніму якомога сильніше прогрівалися.



Одяг потрібно правильно розвішати / Фото Pexels

Використовуйте повітря

Якщо надворі дме вітер, він може стати вашим помічником та прискорити процес висихання. Найкраще вивішувати одяг на просушування на вулицю, а не всередині квартири. Та якщо ви дуже поспішаєте, ви можете скористатися феном, часто обертаючи його та провітрюючи кишені, рукави та коміри.

Використайте рушники

Свіжі та сухі рушники допоможуть сильно прискорити процес. Просто покладіть річ на великий рушник, загорніть його так, аби одяг опинився всередині та покрутіть, аби віджати зайву вологу.

Також ви можете викладати речі на прасувальну дошку й прасувати їх, відділивши від приладу тонким рушником чи тканиною.