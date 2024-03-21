Как часто можно пользоваться скрабом для тела и лица: вы этого не знали

Скрабы для тела, наверное, найдутся на полке у каждой девушки. Они бывают совершенно разными - кофейными, сахарными, солевыми, и все они могут прекрасно "полировать" поверхность вашей кожи, если ими, конечно же, пользоваться правильно.

Скраб для кожи тела – это полезное средство, которое можно использовать для обновления клеток и создания ровного микрорельефа кожи, и для того, чтобы она выглядела гладкой и была приятной на ощупь.

Интересно О фигуре можно не переживать: 5 десертов, которые можно есть и не поправляться

То, как часто можно пользоваться скрабом для тела, интересует многих женщин. И это вопрос не только эстетики, но и здоровья вашей кожи.

Как часто можно использовать скраб для тела

Вы могли об этом догадываться и сами: слишком частый на интенсивный пилинг может нарушить структуру вашей кожи, и в конце концов это приведет к появлению сухости, шелушение, расстрескивание кожи и возникновения ее гиперчувствительности. Для того, чтобы избавиться от отмерших частиц вашей кожи, вам будет вполне достаточно использовать скраб раз в неделю, если вы имеете нормальный тип кожи.

Если же она сухая, использование скраба стоит сократить до одного раза в две недели. А вот жирная кожа будет себя чувствовать вполне комфортно, если вы будете использовать средство и дважды в неделю.



Скраб для тела нужно наносить осторожно / Фото Pexels

Как пользоваться скрабом для лица?

Скрабы для лица используют также для того, чтобы кожа выглядела более сияющей и ровной. Отшелушивание кожи – это важный шаг в бьюти-рутине, сообщает Skin health. К тому же отшелушивание может ускорить регенерацию кожи, а это повышает и ее эластичность, и упругость.

Существует несколько способов отшелушивания – химический пилинг и механический эксфолиант. Последний воздействует на кожу трением, и вот тут уже говорится и о скрабах. Они могут содержать искусственные или натуральные абразивные частицы, а также можно использовать и специальные средства – салфетки, щетки и спонжи, отшелушивающие кожу.

В отличие от кислотных пилингов, которые могут повысить риск гиперпегментации, скрабы можно использовать в любое время года. А вот если вы пользуетесь кислотами, вам нужно все время не забывать о том, чтобы наносить SPF.

Если у вас нормальный и сухой тип кожи, вы можете использовать скраб для лица один раз в неделю или реже. Если у вас жирная кожа – до двух раз в неделю.

И учитывайте, если вы имеете тонкую и чувствительную кожу, скрабы не стоит использовать вообще, или подберите такие, что будут содержать мелкий абразив или маленькие синтетические гранулы.