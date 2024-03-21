Як часто можна користуватися скрабом для тіла і лиця: ви цього не знали

Скраби для тіла, певно, знайдуться на полиці у кожної дівчини. Вони бувають зовсім різними – кавовими, цукровими, сольовими, і всі вони можуть чудово "полірувати" поверхню вашої шкіри, якщо ними, звісно ж, користуватися правильно.

Скраб для шкіри тіла – це корисний засіб, який можна використовувати для оновлення клітин та створення рівного мікрорельєфу шкіри, та для того, щоб вона виглядала гладкою та була приємною на дотик.

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Те, як часто можна користуватися скрабом для тіла, цікавить багатьох жінок. І це питання не тільки естетики, але і здоров'я вашої шкіри.

Як часто можна використовувати скраб для тіла

Ви могли про це здогадуватися і самі: надто частий на інтенсивний пілінг може порушити структуру вашої шкіри, і зрештою це призведе до появи сухості, лущення, розстріскування шкіри та виникнення її гіперчутливості. Для того, щоб позбутися відмерлих частинок вашої шкіри, вам буде цілком достатньо використовувати скраб раз на тиждень, якщо ви маєте нормальний тип шкіри.

Якщо ж вона суха, використання скрабу варто скоротити до одного разу на два тижні. А ось жирна шкіра буде себе почувати цілком комфортно, якщо ви будете використовувати засіб і двічі на тиждень.



Скраб для тіла потрібно наносити обережно / Фото Pexels

Як користуватися скрабом для обличчя?

Скраби для обличчя використовують також для того, щоб шкіра виглядала більш сяючою та рівною. Відлущування шкіри – це важливий крок у б'юті-рутині, повідомляє Skin health. До того ж відлущування може прискорити регенерацію шкіри, а це підвищує і її еластичність, і пружність.

Існує кілька способів відлущування – хімічний пілінг та механічний ексфоліант. Останній впливає на шкіру тертям, і ось тут вже мовиться і про скраби. Вони можуть містити штучні або ж натуральні абразивні частинки, а також можна використовувати і спеціальні засоби – серветки, щітки та спонжі, що відлущують шкіру.

На відміну від кислотних пілінгів, які можуть підвищити ризик гіперпегментації, скраби можна використовувати у будь-яку пору року. А ось якщо ви користуєтеся кислотами, вам потрібно увесь час не забувати про те, щоб наносити SPF.

Якщо ви маєте нормальний та сухий тип шкіри, ви можете використовувати скраб для обличчя один раз на тиждень або ж рідше. Якщо у вас жирна шкіра – до двох разів на тиждень.

Та зважайте, якщо ви маєте тонку та чутливу шкіру, скраби не варто використовувати взагалі, або ж підберіть такі, що будуть містити дрібний абразив чи маленькі синтетичні гранули.