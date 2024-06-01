Что будет, если не мыть духовку: эксперты рассказали об основных проблемах

Мы ежедневно пользуемся кухонной плитой, поэтому она постоянно загрязняется. Вытирание тряпкой порой недостаточно, поэтому ее надо полноценно мыть.

Оказывается, что если длительное время не мыть духовку, то это не только плохо повлияет на ее внешний вид, но и будет иметь немало неприятных последствий. Специалисты рассказали, какие же могут быть проблемы, связанные с духовкой.

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Пожарная опасность

Масло – это топливо, поэтому, если вы пролили масло в духовку, при неосторожных обстоятельствах оно может вызвать пожар. Приготовление пищи является основной причиной домашних пожаров и травм.

Однако, по сравнению с другими домашними кухонными приборами духовки имеют самый низкий уровень риска. Но это означает, что вам надо вытирать сразу любые "лужи" масла, если они таки появятся в духовке

Дымная накипь

По мере того, как жир накапливается в духовке, вокруг образуется дым. Когда духовка нагревается, вырываются клубы дыма, и именно поэтому ее надо обязательно чистить.



Чаще мойте духовку / Фото Live Strong

Плохой вкус пищи

Если вы начинаете замечать, что вкус пищи испорчен, то причиной может быть грязная духовка. Пирог или пицца приготовленные в духовке, которая покрыта жирным слоем, безусловно, плохо влияет на вкус.

Пары от остатков жира и старой пищи могут особенно проникать в выпечку и придавать ей неприятный вкус.

Как часто мыть духовку

Мойте духовку не реже, чем один раз в три месяца. Газовую плитку на поверхности вытирайте каждый день. За микробы можете не переживать, ведь высокая температура духовки уничтожает их. Важно лишь убрать остатки жира и неприятный запах.

Тщательный уход за духовкой позволит вам всегда держать ее в чистоте и не переживать ни о внешнем и внутреннем виде, ни о вкусе блюда.