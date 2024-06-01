Такие тараканы несут опасность со стороны санитарии, поскольку питаются фекалиями также, поэтому через лапки переносят огромное количество бактерий. Если же эти микроорганизмы попадут на пищевые продукты, то есть повышенный риск заражения или отравления. Черные тараканы переносят тиф, дифтерию, гельминтоз и другие заболевания.

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Как избавиться от черных тараканов

Опытные хозяева советуют использовать борную кислоту. Одной упаковки хватит, чтобы обработать ванную и кухню. Когда борная кислота попадает в организм насекомого, то парализует желудочно-кишечный тракт и нервную систему, поэтому таракан умирает уже через несколько часов.

Лучше всего для черных тараканов подходят влажные приманки, поскольку они особенно любят ими лакомиться. Сваренный желток смешайте с 5 граммами кислоты, добавьте немного воды и смешайте в однородную массу. Сделайте небольшие шарики и поместите там, где чаще всего бывают вредители.



Борная кислота убивает тараканов / Фото Pexels

К такой смеси еще можно добавить картофельное пюре, а вместо желтка воспользоваться сырым фаршем. Действенными средствами от комаров считаются специальные спреи, шприцы с гелями или липкие ловушки. Применяйте их так, как написано в инструкции.

Со временем у тараканов вырабатывается иммунитет к определенным видам приманок, поэтому меняйте их между собой, если тараканы никак не обходят дом.