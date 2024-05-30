Летом двери и окна в домах часто держат открытыми для того, чтобы создать сквозняки и желаемую прохладу. Впрочем, в дом попадает не только свежий воздух, но и неприятные мухи. Они могут не только раздражать, но и быть источником заболеваний, поэтому стоит вовремя от них избавиться.

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Как избавиться от мух в доме

Если вы хотите полностью изгнать всех мух из вашего дома, вам нужно действовать поэтапно. Прежде всего, далеко не во всех случаях вам нужно обязательно сразу же бежать за различными спреями или другими химическими средствами. Если случай не очень запущенный, у вас есть все шансы обойтись "малой кровью".

Прежде всего, есть несколько веществ и запахов, которые мухи очень не любят – в частности, эфирные масла лаванды, базилика, мяты и эвкалипта. Их нужно налить в аромалампу и нагревать, чтобы запах заполнял все помещение.

Также вы можете собрать некоторые травы и расставить их по дому:

полынь;

черемуху;

крапиву;

бузину.

Во-вторых, вы можете самостоятельно изготовить средство от мух в домашних условиях. Эта ловушка поможет уменьшить количество мух в доме, а в результате приведет к тому, что они исчезнут вообще.



Мухи могут быть очень неприятными / Фото Pexels

Самый простой способ – это использовать мыльную пену с уксусом. Нужно взять любую банку и налить на ее дно 1 столовую ложку уксуса, а также несколько капель средства для мытья посуды. После этого взболтайте до появления пены.

Банку нужно накрыть пленкой и сделать в ней отверстия, чтобы мухи могли попасть внутрь. Тогда они не смогут выбраться обратно; как альтернатива – налейте на дно банки что-то сладкое – например, варенье, сироп или мед.