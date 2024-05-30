Влітку двері та вікна у будинках часто тримають відкритими для того, щоб створити протяги та бажану прохолоду. Втім, у дім потрапляє не тільки свіже повітря, але і неприємні мухи. Вони можуть не тільки дратувати, але і бути джерелом захворювань, тож варто вчасно їх позбутися.

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Як позбутися мух у домі

Якщо ви хочете повністю вигнати усіх мух із вашого дому, вам потрібно діяти поетапно. Перш за все, далеко не в усіх випадках вам потрібно обов'язково одразу ж бігти за різноманітними спреями чи іншими хімічними засобами. Якщо випадок не дуже запущений, у вас є всі шанси обійтися "малою кров'ю".

Перш за все, є кілька речовин та запахів, які мухи страшенно не люблять – зокрема, ефірні олії лаванди, базиліка, м'яти та евкаліпту. Їх потрібно налити в аромалампу та нагрівати, аби запах заповнював усе приміщення.

Також ви можете зібрати деякі трави та розставити їх по дому:

полин;

черемху;

кропиву;

бузину.

По-друге, ви можете самостійно виготовити засіб від мух у домашніх умовах. Ця пастка допоможе зменшити кількість мух в оселі, а в результаті призведе до того, що вони зникнуть взагалі.



Мухи можуть бути дуже неприємними / Фото Pexels

Найпростіший спосіб – це використати мильну піну із оцтом. Потрібно взяти будь-яку банку та налити на її дно 1 столову ложку оцту, а також кілька крапель засобу для миття посуду. Після цього збовтайте до появи піни.

Банку потрібно накрити плівкою та зробити у ній отвори, щоб мухи могли потрапити всередину. Тоді вони не зможуть вибратися назад; як альтернатива – налийте на дно банки щось солодке – наприклад, варення, сироп чи мед.