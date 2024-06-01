Такі таргани несуть небезпеку з боку санітарії, оскільки харчуються фекаліями також, тож через лапки переносять величезну кількість бактерій. Якщо ж ці мікроорганізми потраплять на харчові продукти, то є підвищений ризик зараження чи отруєння. Чорні таргани переносять тиф, дифтерію, гельмінтоз та інші захворювання.

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Як позбутися чорних тарганів

Досвідчені господарі радять використовувати борну кислоту. Однієї упаковки вистачить, щоб обробити ванну та кухню. Коли борна кислота потрапляє в організм комахи, то паралізує шлунково-кишковий тракт й нервову систему, тому тарган помирає вже за кілька годин.

Найкраще для чорних тарганів підходять вологі приманки, оскільки вони особливо люблять ними ласувати. Зварений жовток змішайте з 5 грамами кислоти, додайте трохи води та змішайте в однорідну масу. Зробіть невеличкі кульки та помістіть там, де найчастіше бувають шкідники.



Борна кислота вбиває тарганів / Фото Pexels

До такої суміші ще можна додати картопляне пюре, а замість жовтка скористатися сирим фаршем. Дієвими засобами від комарів вважаються спеціальні спреї, шприци з гелями чи липкі пастки. Застосовуйте їх так, як написано в інструкції.

З часом у тарганів виробляється імунітет до певних видів приманок, тому змінюйте їх між собою, якщо таргани ніяк не оминають оселю.