Как долго можно пользоваться одним полотенцем: эксперты дали четкий ответ
Источник:Real Simple
После каждого приема душа полотенце надо высушивать, потому что если этого не сделать, то на нем начнут развиваться микробы. Но несмотря на общеизвестную для всех вещь, их надо еще и периодически менять. Эксперты рассказали, как часто это надо делать.
Если не менять вовремя полотенце, то уже через несколько дней оно может стать настоящим рассадником бактерий. Вы этого не увидите, но в некоторых случаях можете почувствовать плохой, несколько затхлый запах.
Читайте также Как удалить неприятные пятна от дезодоранта с футболок: простой способ
Специалисты говорят, что замена чистого и свежего полотенца – это залог личной гигиены и здоровья в целом.
Как часто надо менять полотенце для тела
Выработайте себе привычку менять полотенца после каждых трех – четырех использований, чтобы предотвратить накопление бактерий и запахов.
Если длительное время пользоваться полотенцами, то на них накопятся не только бактерии, но и омертвевшие клетки кожи и остатки кожного жира. Пользование такими полотенцами является опасным, потому что можно вызвать кожные заболевания или прыщи на лице.
На замену полотенец влияют несколько факторов: запах, частота принятия душа, уровень потливости и материал полотенца. К примеру, вафельные сохнут гораздо быстрее, чем махровые.
Полотенца надо периодически стирать / Фото Pexels
Когда время выбрасывать полотенце
Полотенце за несколько лет может потерять мягкость, пушистость и впитывающую способность. Если вы замечаете, что оно не такое мягкое, как раньше, то можете его выбрасывать и заменять на новое. Их качество может уменьшиться от частоты использования и стирки. Эксперты говорят, что срок годности полотенца – 2 года. После 24 месяцев использования его желательно заменить.