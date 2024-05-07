Ничто так не портит вид одежды, как пятна от дезодоранта под мышками. И, к сожалению, подобные загрязнения обычно не отстирываются после обычной стирки, и нужно приложить гораздо больше усилий.

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Как вывести пятна от дезодоранта с одежды

Накопление грязи и дезодоранта на теле может привести к изменению цвета, жесткости и запаха на подмышках на цветной одежде. И как только вы увидите пятна, положитесь на дистиллированный уксус и щетку с мягкой щетиной. Также для удаления пятен понадобится средство для предварительного замачивания.

Вам нужно смешать две столовые ложки дистиллированного белого уксуса и две столовые ложки прохладной воды в миске или чашке. Положите футболку или другую одежду на полотенце изнаночной стороной и погрузите в раствор щетку. Тщательно протрите внутренние подмышки рубашки.

После такой обработки наполните раковину или миску прохладной водой и добавьте чашку дистиллированного белого уксуса, после этого положите в раствор загрязненную одежду и дайте ему пропитаться по крайней мере 30 минут.

После замачивания вам нужно постирать одежду так, как вы это делаете обычно, однако с использованием мощного моющего средства, чтобы тщательно расщепить и удалить все остатки дезодоранта.



Стирать одежду нужно правильно / Фото Pexels

Как убрать пятна с белой одежды

На белых тканях дезодорант и грязь образуют желтые или грязно-серые пятна. И чем раньше вы обнаружите и решите проблему, тем проще это будет сделать. Для обработки пятен на белой одежде вам нужно смешать по четверти стакана соды, перекиси водорода и прохладной воды в миске.

После этого положите рубашку изнаночной стороной на белое полотенце и со старой щеткой почистите раствором пятна. Оставьте так одежду на 30 минут, а после этого постирайте с применением мощных моющих средств.