Ніщо так не псує вигляд одягу, як плями від дезодоранту під пахвами. І, на жаль, подібні забруднення зазвичай не відпираються після звичайного прання, і потрібно докласти набагато більше зусиль.

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Як вивести плями від дезодоранту з одягу

Накопичення бруду та дезодоранту на тілі може призвести до зміни кольору, жорсткості та запаху на пахвах на кольоровому одязі. І щойно ви побачите плями, покладіться на дистильований оцет та щітку із м'якою щетиною. Також для видалення плям знадобиться засіб для попереднього замочування.

Вам потрібно змішати дві столові ложки дистильованого білого оцту та дві столові ложки прохолодної води у мисці чи чашці. Покладіть футболку чи інший одяг на рушник виворітною стороною та занурте у розчин щітку. Ретельно протріть внутрішні пахви сорочки.

Після такої обробки наповніть раковину або миску прохолодною водою та додайте чашку дистильованого білого оцту, після цього покладіть у розчин забруднений одяг та дайте йому просочитися принаймні 30 хвилин.

Після замочування вам потрібно випрати одяг так, як ви це робите зазвичай, проте із використанням потужного мийного засобу, щоб ретельно розщепити та видалити усі залишки дезодоранту.



Прати одяг потрібно правильно / Фото Pexels

Як прибрати плями з білого одягу

На білих тканинах дезодорант та бруд утворюють жовті чи брудно-сірі плями. І що раніше ви виявите і вирішите проблему, то простіше це буде зробити. Для обробки плям на білому одязі вам потрібно змішати по чверті склянки соди, перекису водню та прохолодної води у мисці.

Після цього покладіть сорочку виворітною стороною на білий рушник та зі старою щіткою почистіть розчином плями. Залиште так одяг на 30 хвилин, а після цього виперіть із застосуванням потужних мийних засобів.