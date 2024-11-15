Как часто нужно на самом деле заменять губку для посуды: ответ точно удивит

Вы могли об этом не думать очень много, но губка на кухне – это, вероятно, самый грязный предмет во всем доме. Она является идеальным местом для роста бактерий, поэтому время от времени ее нужно заменять.

Губки могут невероятно поглощать влагу и грязь, и поэтому они так хорошо подходят для очистки посуды, сообщает 24 Канал со ссылкой на Better Homes&Gardens.

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Как часто нужно менять губку?

Оказывается, менять губки нужно гораздо чаще, чем вы подозревали. Эксперты советуют делать это каждую неделю, ведь только так вы можете рассчитывать на то, что они чистые и не содержат очень большого количества бактерий. Губки очень пористые, и это означает, что они удерживают и куски пищи, и влагу. Чем дольше вы пользуетесь губкой, тем больше бактерий накапливается внутри нее, и именно поэтому важно их вовремя менять.

Но в зависимости от частоты использования этот срок может растянуться и на несколько недель. Но не стоит ждать, пока губка начнет вонять и неприятно ощущаться в руке, прежде чем заменить ее.

Какие признаки, что губку нужно заменить?

Обычно вы должны менять губку еженедельно, но график может корректироваться в зависимости от того, как часто вы ее используете и насколько хорошо ухаживаете за ней.

И вот несколько признаков, которые могут подсказать вам, что пора выбросить старую и положить на ее место чистую и новенькую.

Запах. Если ваша губка пахнет даже несмотря на многочисленные попытки очистить ее, пришло время от нее избавиться. Затхлый запах – это один из признаков скопления бактерий.

Если ваша губка пахнет даже несмотря на многочисленные попытки очистить ее, пришло время от нее избавиться. Затхлый запах – это один из признаков скопления бактерий. Текстура . Любые отслоения или слизистые ощущения на поверхности означают, что губку уже нужно выбросить. Содержание губки с изношенной текстурой приведет только к тому, что вы будете размазывать грязь и бактерии по посуде вместо того, чтобы как следует чистить ее.

. Любые отслоения или слизистые ощущения на поверхности означают, что губку уже нужно выбросить. Содержание губки с изношенной текстурой приведет только к тому, что вы будете размазывать грязь и бактерии по посуде вместо того, чтобы как следует чистить ее. Износ. Когда губка начинает разрываться и терять форму, ее также уже пора выбрасывать.

Что делать, чтобы пользоваться губкой дольше?

Использование губки только в течение недели может показаться слишком коротким сроком, поэтому вы можете искать способ продлить его. Хорошая новость заключается в том, что правильный уход может действительно в этом помочь. Для этого губку нужно регулярно очищать.

И специалисты уверены, что тепло – это лучший способ уничтожить бактерии. Для этого нужно положить вашу губку на 1 – 2 минуты в микроволновку. Также старайтесь использовать разные губки для мытья посуды и протирания поверхностей – это поможет им служить дольше.