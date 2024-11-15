Як часто потрібно насправді замінювати губку для посуду: відповідь точно здивує

Ви могли про це не думати дуже багато, але губка на кухні – це, певно, найбрудніший предмет в усьому домі. Вона є ідеальним місцем для росту бактерій, тож час від часу її потрібно замінювати.

Губки можуть неймовірно поглинати вологу та бруд, і тому вони так добре підходять для очищення посуду, повідомляє 24 Канал з посиланням на Better Homes&Gardens.

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Як часто потрібно змінювати губку?

Виявляється, змінювати губки потрібно набагато частіше, ніж ви підозрювали. Експерти радять робити це кожного тижня, адже тільки так ви можете розраховувати на те, що вони чисті та не містять дуже великої кількості бактерій. Губки дуже пористі, і це означає, що вони утримують і шматки їжі, і вологу. Що довше ви користуєтеся губкою, то більше бактерій накопичується всередині нею, і саме через це важливо їх вчасно змінювати.

Та залежно від частоти використання цей термін може розтягнутися й на кілька тижнів. Але не варто чекати, поки губка почне смердіти та неприємно відчуватися у руці, перш ніж замінити її.

Які є ознаки, що губку потрібно замінити?

Зазвичай ви маєте змінювати губку щотижня, але графік може коригуватися в залежності від того, як часто ви її використовуєте та наскільки добре доглядаєте за нею.

І ось кілька ознак, які можуть підказати вам, що вже час викинути стару та покласти на її місце чисту і новеньку.

Запах. Якщо ваша губка пахне навіть попри численні спроби очистити її, настав час її позбутися. Затхлий запах – це одна з ознак скупчення бактерій.

Якщо ваша губка пахне навіть попри численні спроби очистити її, настав час її позбутися. Затхлий запах – це одна з ознак скупчення бактерій. Текстура . Будь-які відшарування чи слизисті відчуття на поверхні означають, що губку вже потрібно викинути. Тримання губки зі зношеною текстурою призведе тільки до того, що ви будете розмазувати бруд та бактерії по посуду замість того, аби як слід чистити його.

. Будь-які відшарування чи слизисті відчуття на поверхні означають, що губку вже потрібно викинути. Тримання губки зі зношеною текстурою призведе тільки до того, що ви будете розмазувати бруд та бактерії по посуду замість того, аби як слід чистити його. Зношення. Коли губка починає розриватися та втрачати форму, її також вже час викидати.

Що робити, аби користуватися губкою довше?

Використання губки тільки протягом тижня може здатися надто коротким терміном, тож ви можете шукати спосіб продовжити його. Хороша новина полягає в тому, що правильний догляд може справді у цьому допомогти. Для цього губку потрібно регулярно очищувати.

І фахівці впевнені, що тепло – це найкращий спосіб знищити бактерії. Для цього потрібно покласти вашу губку на 1 – 2 хвилини у мікрохвильовку. Також намагайтеся використовувати різні губки для миття посуду та протирання поверхонь – це допоможе їм служити довше.