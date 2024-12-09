Насколько часто нужно менять губку для посуды: чаще, чем вы думали

Вы могли об этом не думать, но губка на вашей кухне является одним из любимых мест для роста различных микробов. Именно поэтому менять ее стоит регулярно.

Губки прекрасно поглощают воду и грязь – и именно поэтому они так хорошо подходят для очистки поверхностей и посуды, сообщает 24 Канал со ссылкой на Better Homes&Gardens. Впрочем, это же является и причиной того, что губки нужно менять гораздо чаще, чем вы могли думать.

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Как часто нужно менять губку для посуды?

Эксперты отмечают, что заменять губку на новую нужно каждую неделю для того, чтобы постоянно поддерживать ее в чистоте. Вам это может показаться чрезмерным, и учитывайте также тот факт, что губки чрезвычайно пористые и легко удерживают внутри кусочки пищи и влагу.

И чем дольше вы пользуетесь губкой, то больше бактерий в ней накапливается, а это значит, что вы будете не очищать свою посуду, а только растирать грязь по ней. И первое правило чистой губки – не стоит ждать, пока она начнет вонять перед тем, как заменить ее на новую.

Как понять, что губку уже пора менять

Обычно вы должны просто заменять губку еженедельно, но этот график также может меняться в зависимости от того, насколько часто вы используете губку и как хорошо ухаживаете за ней. Даже если еще не прошла неделя, а вы заметили некоторые неприятные признаки, губку лучше сменить.



Губку нужно заменять каждую неделю / Фото Pexels

Вот на что нужно обратить внимание:

Запах. Если несмотря на многочисленные попытки помыть губку, она все еще пахнет, пришло время ее выбросить и использовать новую. Затхлый запах – это основной признак скопления бактерий.

Текстура. Любое отслоение или слизистый вид губки означает, что спасать губку поздно. Нужно просто заменить ее на новую.

Износ. Когда губка начинает изнашиваться и терять форму, рваться, ее стоит заменить. Деформированной губкой вам будет сложно убирать, и это также признак того, что вы уже пользовались ею слишком долго.

Как пользоваться губкой дольше?

Если вы не хотите выбрасывать губку каждую неделю, можно попробовать качественнее ухаживать за ней, чтобы она могла прослужить дольше. Один из таких способов – стирки в стиральной или посудомоечной машинке.

Или же вы можете на несколько минут класть губку в микроволновую печь – через тепло все бактерии внутри будут уничтожены.