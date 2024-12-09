Наскільки часто потрібно змінювати губку для посуду: частіше, ніж ви думали

Ви могли про це не думати, та губка на вашій кухні є одним з улюблених місць для росту різноманітних мікробів. Саме через це змінювати її варто регулярно.

Губки чудово поглинають воду та бруд – і саме через це вони так добре підходять для очищення поверхонь та посуду, повідомляє 24 Канал з посиланням на Better Homes&Gardens. Втім, це ж є і причиною того, що губки потрібно змінювати набагато частіше, ніж ви могли думати.

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Як часто потрібно змінювати губку для посуду?

Експерти наголошують, що замінювати губку на нову потрібно кожного тижня для того, аби постійно підтримувати її у чистоті. Вам це може здатися надмірним, та враховуйте також той факт, що губки надзвичайно пористі та легко утримують всередині шматочки їжі та вологу.

І що довше ви користуєтеся губкою, то більше бактерій в ній накопичується, а це значить, що ви будете не очищувати свій посуд, а тільки розтирати бруд по ньому. І перше правило чистої губки – не варто чекати, поки вона почне смердіти перед тим, як замінити її на нову.

Як зрозуміти, що губку вже пора змінювати

Зазвичай ви маєте просто замінювати губку щотижня, але цей графік також може змінюватися залежно від того, наскільки часто ви використовуєте губку та як добре доглядаєте за нею. Навіть якщо ще не минув тиждень, а ви помітили деякі неприємні ознаки, губку краще змінити.



Губку потрібно замінювати щотижня / Фото Pexels

Ось на що потрібно звернути увагу:

Запах. Якщо попри численні спроби помити губку, вона все ще пахне, настав час її викинути та використати нову. Затхлий запах – це основна ознака скупчення бактерій.

Текстура. Будь-яке відшарування чи слизистий вигляд губки означає, що рятувати губку запізно. Потрібно просто замінити її на нову.

Зношення. Коли губка починає зношуватися та втрачати форму, рватися, її варто замінити. Деформованою губкою вам буде складно прибирати, і це також ознака того, що ви вже користувалися нею надто довго.

Як користуватися губкою довше?

Якщо ви не хочете викидати губку щотижня, можна спробувати якісніше доглядати за нею, аби вона могла прослужити довше. Один з таких способів – прання у пральній чи посудомийній машинці.

Або ж ви можете на кілька хвилин класти губку у мікрохвильову піч – через тепло усі бактерії всередині будуть знищені.