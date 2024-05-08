Как часто нужно стирать белье: большинство делает это слишком редко

Постельное белье требует замены и стирки – и об этом, вероятно, знают все. Но как часто нужно этим заниматься?

Согласно исследованиям, проведенными в 2012 году, большинство людей во всем мире заменяет покрывала, простыни и наволочки всего раз в месяц. А треть неженатых мужчин вообще делает это раз в три месяца. Но действительно ли этого достаточно?

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Как часто нужно заменять простыни?

Большинство людей в мире действительно заменяют постельное белье слишком редко – раз в месяц или раз в две недели. Впрочем, дерматологи советуют это делать каждую неделю или хотя бы раз в 10 дней.

Еженедельная стирка особенно важна, если:

вы имеете аллергию или астму, а также чувствительны к пыли;

имеете инфекцию или поражения части кожи;

чрезмерно потеете;

с вами в постели спит домашний любимец;

имеете привычку есть в постели;

спите голыми;

ложитесь спать, не приняв душ.

Люди, которые занимаются стиркой постельного белья нерегулярно, с гораздо большей вероятностью подвергаются воздействию грибков, пыли, шерсти животных и бактерий. А люди, страдающие от аллергий и астмы, могут почувствовать усиление симптомов заболевания.



Постельное белье нужно часто заменять / Фото Pexels

И даже здоровый человек может столкнуться с чиханием и заложенностью носа из-за грязных простыней. А что же касается других постельных принадлежностей – например, пледов, их также стоит стирать каждую неделю.

Особенно опасны как источники грибков перьевые подушки, ведь они могут накапливать бактерии, а также подушки с синтетическим наполнителем. Их нужно заменять или чистить по крайней мере раз в год. Одеяла же могут прослужить вам от 15 до 20 лет, если вы будете регулярно стирать и чистить их.