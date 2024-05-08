Як часто потрібно прати білизну: більшість робить це надто рідко

Постільна білизна потребує заміни та прання – і про це, певно, знають всі. Та як часто потрібно цим займатися?

Згідно з дослідженнями, проведеними 2012 року, більшість людей в усьому світі замінює покривала, простирадла та наволочки всього раз на місяць. А третина неодружених чоловіків взагалі робить це раз на три місяці. Та чи справді цього достатньо?

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Як часто потрібно замінювати простирадла?

Більшість людей у світі і справді замінюють постільну білизну надто рідко – раз на місяць чи раз на два тижні. Втім, дерматологи радять це робити кожного тижня або принаймні раз на 10 днів.

Щотижневе прання особливо важливе, якщо:

ви маєте алергію чи астму, а також чутливі до пилу;

маєте інфекцію або ураження частини шкіри;

надмірно пітнієте;

з вами в ліжку спить домашній улюбленець;

маєте звичку їсти у ліжку;

спите голими;

лягаєте спати, не прийнявши душ.

Люди, які займаються пранням постільної білизни нерегулярно, з набагато більшою ймовірністю піддаються впливу грибків, пилу, шерсті тварин та бактерій. А люди, які страждають від алергій та астми, можуть відчути посилення симптомів захворювання.



Постільну білизну потрібно часто замінювати / Фото Pexels

Та й навіть здорова людина може зіштовхнутися із чханням та закладеністю носа через брудні простирадла. А що ж стосується інших постільних речей – наприклад, пледів, їх також варто прати кожного тижня.

Особливо небезпечні як джерела грибків пір'яні подушки, адже вони можуть накопичувати бактерії, а також подушки із синтетичним наповнювачем. Їх потрібно замінювати або чистити принаймні раз на рік. Ковдри ж можуть прослужити вам від 15 до 20 років, якщо ви будете регулярно прати та чистити їх.