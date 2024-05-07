Якщо ви хочете отримати чистий дім швидко і без зайвих зусиль, настав час переоцінити свої звички у прибиранні та натомість набути нові, і чистити дім як професіонал. Всього кілька простих кроків можуть змінити для вас всю гру.

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Залишаєте мокрі рушники зібраними в купу

Якщо ви хочете проводити менше часу у ванній за чищенням цвілі та грибка, пора позбутися звички залишати мокру штору для душу зібраною в куточку, а рушники – на вішаку.

Так ви створюєте ідеальне середовище для розмноження бактерій, і це призводить до появи вогкості та цвілі. Що ж стосується мокрих рушників на підлозі – то це саме вони надають вашій ванній кімнаті запах плісняви, а також приваблюють шкідників – зокрема мурах.

Використання надто великої кількості мийного засобу

Вам може здатися, що що більше засобу ви візьмете, то ретельніше зможете очистити поверхню, проте це працює зовсім не так. Насправді піна залишає по собі плівку, яка потім буде тільки сильніше притягувати бруд. Окрім того, якщо ви нанесете надто багато продукту, є ризик того, що залишки його залишаться активними і будуть вступати у конфлікт із іншими засобами для чищення. В результаті можуть навіть утворитися небезпечні пари.

Залишаєте брудний посуд у раковині

Так, далеко не завжди є час для того, щоб помити весь свій посуд одразу ж. Проте коли є нагода, це потрібно обов'язково робити, щоб не призводити до ситуації, коли ви годину стоїте і миєте посуд, що накопичився за тиждень.

Зважайте на те, що це не тільки псує вигляд вашої кухні, але і створює ідеальне середовище для накопичення бактерій.



Посуд варто мити відразу ж / Фото Pexels

Накопичення їжі в холодильнику

Іноді купляти "про запас" – це добре, але у більшості випадків варто обмежитися продуктами, які ви можете з'їсти за досить короткий час. В іншому випадку ваш холодильник буде виглядати неохайним і вам доведеться викидати їжу ще до того, як ви встигнете її з'їсти.

Використання жорстких очищувачів

Так само, як використання надто великої кількості засобу не буде корисним, використання засобу, який є надто жорстким, також може зашкодити вашим меблям. Ви можете просто видалити обробку і верхній шар поверхні, або ж створити небезпеку для своїх домашніх улюбленців чи родини.