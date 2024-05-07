Господині звикли варити яйця за однією схемою: заливати холодною водою, відварювати 10 хвилин, а тоді знову заливати холодною водою. Та навіть звичне правило часом може не допомагати, тому розповімо про найпопулярніші причини через які яйця погано чистяться.

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Занадто свіжий продукт

У свіжих яйцях шкаралупа відділяється важче. Цьому є певне пояснення. У кожного яйця під шкаралупою є повітряна камера, яка розширюється через 1 або 2 тижні при підсиханні білка. У свіжих яйцях цього не відбувається.

Неправильна температура води

Якщо після варіння опустити яйця у крижану воду, то білок прилипне до шкарлупи. Щоб цього не сталося, опускайте яйця у воду кімнатної температури.

Висока температура яєць

Перед чищенням яйце обов’язково має охолонути, інакше та шкаралупа, що прилипла до білка, почне відвалюватися частинами.



Стало відомо чому яйця погано чистяться / Фото Pexels

Зберігання яєць в холоді

Якщо яйця лежать на нижній полиці холодильника, то низька температура сприяє промерзанню та денатурації білка. Саме тому білок буде погано чиститися, незалежно від того, як ви його варили.

Цікавий лайфхак. Починайте чистити яйця з тупого кінця продукту. Там знаходиться повітряна камера, тому чистка буде проходити легше. Якщо знімати з гострого кінця, то можна легко зняти шкаралупу разом з білком.

Як варити яйця, щоб вони легко чистилися

Щоб шкаралупа відлітала від яйця сама, окрім солі у воду треба додавати ще один інгредієнт.

Спочатку заздалегідь витягніть яйця з холодильника та нагрійте до кімнатної температури. Після цього всипте 0,5 чайної ложки соди, легенько струсіть їх та занурте у воду.

Вода повинна покривати яйця на два пальці та не бути надто гарячою, бо інакше вони тріснуть через високу температуру чи брак води.