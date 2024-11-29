Как часто нужно мыть пол на самом деле: неожиданный ответ

Мытье пола – это важная часть уборки, которую точно не стоит пропускать, но точно ли вы делаете это достаточно часто?

Обычно за всеми делами очень сложно найти время на уборку дома, сообщает 24 Канал. Особенно, если ее нужно проводить чаще, чем раз в неделю.

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Для чего нужно мыть пол?

На самом деле то, что люди обычно называют пылью, являются твердыми микроскопическими частицами. Когда они меньше, чем 10 микрон, тогда могут свободно перемещаться в пространстве. И именно эту пыль, летающую в воздухе, мы и видим в солнечные дни.

Впрочем, пыль не появляется в доме сам по себе, несмотря на то, что может казаться именно так. Формируется она из перьев, перхоти и шерсти и может происходить от жизнедеятельности людей и домашних животных, а также частиц насекомых, фрагментов кожи и волос человека.

Проблема заключается в том, что в пыли могут быть пылевые клещи, которые настолько маленькие, что остаются практически невидимыми для человеческого глаза. Они живут в каждой квартире или частном доме, и для человека опасными считаются отходы их жизнедеятельности.



Пол нужно регулярно мыть / Фото Pexels

Пылинки могут впитывать в себя практически все вещества, которые могут попасть в помещение, и поэтому убирать их нужно быстрее, чем они будут успевать накапливаться.

Как часто нужно мыть пол в доме?

Именно мытье пола помогает избавиться и от пыли, и грязи, а также способствует созданию более здоровой среды с лучшим качеством воздуха. Впрочем, далеко не все знают ответ на вопрос: как часто дома нужно мыть пол?

В общем эксперты советуют мыть пол в доме каждые 2 – 3 дня. Так можно поддерживать достаточную чистоту и свежесть в доме, кроме того, это также продлит срок службы напольного покрытия. Впрочем, несколько факторов могут привести к тому, что вам нужно будет делать это чаще: