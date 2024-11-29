Як часто потрібно мити підлогу насправді: несподівана відповідь

Миття підлоги – це важлива частина прибирання, яку точно не варто пропускати, але чи точно ви робите це достатньо часто?

Зазвичай за усіма справами дуже складно знайти час на прибирання будинку, повідомляє 24 Канал. Особливо, якщо його потрібно проводити частіше, ніж раз на тиждень.

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Для чого потрібно мити підлогу?

Насправді те, що люди зазвичай називають пилом, є твердими мікроскопічними частинками. Коли вони менші, ніж 10 мікронів, тоді можуть вільно переміщуватися у просторі. І саме цей пил, що літає в повітрі, ми й бачимо у сонячні дні.

Втім, пил не з'являється у домі сам собою, попри те, що може здаватися саме так. Формується він з пір'я, лупи та вовни і може походити від життєдіяльності людей та домашніх тварин, а також частинок комах, фрагментів шкіри та волосся людини.

Проблема полягає в тому, що в пилі можуть бути пилові кліщі, які є настільки маленькими, що залишаються практично невидимими для людського ока. Вони живуть в кожній квартирі чи приватному домі, і для людини небезпечними вважаються відходи їхньої життєдіяльності.



Підлогу потрібно регулярно мити / Фото Pexels

Порошинки можуть вбирати в себе практично усі речовини, які можуть потрапити в приміщення, і тому прибирати їх потрібно швидше, ніж вони встигатимуть накопичуватися.

Як часто потрібно мити підлогу в домі?

Саме миття підлоги допомагає позбутися і пилу, і бруду, а також сприяє створенню більш здорового середовища з кращою якістю повітря. Втім, далеко не всі знають відповідь на питання: як часто вдома потрібно мити підлогу?

Загалом експерти радять мити підлогу у домі кожні 2 – 3 дні. Так можна підтримувати достатню чистоту та свіжість в оселі, окрім того, це також продовжить термін служби підлогового покриття. Втім, кілька факторів можуть призвести до того, що вам потрібно буде робити це частіше: