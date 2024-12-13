Насколько часто нужно стирать подушки: вы и не догадывались

Стирка подушек – это задача, которая, вероятно, находится в самом низу списка задач у большинства людей. Впрочем, год подходит к концу, и важно очистить дом до начала праздников.

В каждом доме найдутся подушки – и не только те, на которых вы спите ночью, но и разнообразные декоративные, украшающие диваны и кресла, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart. Впрочем, помните ли вы, когда в последний раз чистили эти подушки?

Интересно Можно ли убирать в пятницу 13: неожиданный ответ

Как часто нужно стирать подушки?

Регулярная стирка подушек – это не только вопрос чистоты дома и гигиены, но и качества вашего сна. Стирка подушек имеет большее влияние на то, как вы отдыхаете, чем вы можете представить.

Кроме того, так вы можете убедиться, что подушка будет служить вам не только годы, но и десятилетия, ведь своевременная чистка, бесспорно, может продлить срок ее службы. Учитывайте, что со временем подушки накапливают не только пыль и грязь, но и жир, пот и мертвые клетки кожи, а также аллергены, которые влияют на появление различных неприятных запахов.

Большинство специалистов сходятся на том, что подушки необходимо стирать по крайней мере раз в 3 – 6 месяцев. Такая частота стирки помогает устранить накопление грязи и бактерий, появляющихся на подушках со временем. Впрочем, наволочки нужно стирать, конечно же, гораздо чаще – по крайней мере раз в 2 недели, а лучше каждую неделю – ведь они контактируют непосредственно с вашей кожей и волосами.



Подушки нужно стирать довольно часто / Фото Pexels

И если с подушками для сна все более-менее понятно, то как часто нужно стирать декоративные подушки? На удивление, даже чаще – ведь обычно они хранятся в наиболее занятых местах вашего дома.

Чехлы на декоративных подушках рекомендуют стирать каждые 2 – 4 недели, а вставки – каждые два месяца. Если же декоративные подушки лежат в зоне интенсивного движения людей, тогда важно стирать их чаще не только из гигиенических, но и из эстетических соображений.

Вот несколько признаков, что подушку уже нужно стирать: