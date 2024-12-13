Наскільки часто потрібно прати подушки: ви й не здогадувалися

Прання подушок – це завдання, яке, певно, перебуває в самому низу списку завдань у більшості людей. Втім, рік підходить до кінця, і важливо очистити дім до початку свят.

У кожному домі знайдуться подушки – і не тільки ті, на яких ви спите вночі, але й різноманітні декоративні, що прикрашають дивани та крісла, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart. Втім, чи пам'ятаєте ви, коли востаннє чистили ці подушки?

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Як часто потрібно прати подушки?

Регулярне прання подушок – це не тільки питання чистоти дому та гігієни, але й якості вашого сну. Прання подушок має більший вплив на те, яки ви відпочиваєте, ніж ви можете уявити.

Окрім того, так ви можете переконатися, що подушка служитиме вам не тільки роки, але й десятиліття, адже вчасне чищення, безперечно, може подовжити термін її служби. Зважайте, що з часом подушки накопичують не тільки пил та бруд, але й жир, піт та мертві клітини шкіри, а також алергени, які впливають на появу різних неприємних запахів.

Більшість фахівців сходяться на тому, що подушки необхідно прати принаймні раз на 3 – 6 місяців. Така частота прання допомагає усунути накопичення бруду та бактерій, що з'являються на подушках з часом. Втім, наволочки потрібно прати, звісно ж, набагато частіше – принаймні раз на 2 тижні, а краще кожного тижня – адже вони контактують безпосередньо з вашою шкірою та волоссям.



Подушки потрібно прати досить часто / Фото Pexels

І якщо з подушками для сну все більш-менш зрозуміло, то як часто потрібно прати декоративні подушки? На диво, навіть частіше – адже зазвичай вони зберігаються у найбільш зайнятих місцях вашого дому.

Чохли на декоративних подушках рекомендують прати кожні 2 – 4 тижні, а вставки – кожні два місяці. Якщо ж декоративні подушки лежать у зоні інтенсивного руху людей, тоді важливо прати їх частіше не тільки з гігієнічних, але й з естетичних міркувань.

Ось кілька ознак, що подушку вже потрібно прати: