Не делайте так, потому что погибнет: как часто надо поливать монстеру

Монстера является достаточно красивым растением, которое идеально вписывается в любой интерьер. Впрочем даже с ней могут быть определенные проблемы, поскольку из-за неправильного режима полива она может погибнуть.

Чтобы этого не произошло, надо за ней разумно ухаживать, пишет 24 Канал со ссылкой на Марту Стюарт. Несколько советов помогут сохранить монстеру вечнозеленой и ускорят рост.

Читайте также Все гораздо хуже, чем вы думали: почему нельзя держать дома засушенные цветы

Как часто надо поливать монстеру

Монстеру надо подливать тогда, когда верхних 5 сантиметров почвы становятся сухими. Расписания полива можно не придерживаться, но проверяйте регулярно растение на влажность. В пасмурную погоду вазон потребляет меньше воли, а вот в солнечную погоду может понадобиться больше воды.

На частоту удивления влияет несколько факторов, на которые надо обратить внимание, чтобы понимать, как именно подливать растение.

Тип почвы

Лучше всего монстера растет в дренированной и влажной почве. Чем быстрее он высыхает, тем чаще ее надо подливать.

Влажность и температура

Температура и влажность в вашем доме влияют на растение в воде. Монстера хорошо адаптируется к сухой среде, а высокая влажность усиливает рост. Лучше всего растение растет в температуре от 18 до 29 ° C. Чем теплее и суше в помещении, тем чаще нужно поливать.



Правила полива монстеры / Фото Pexels

Размер горшка

Если горшок большой, то почва в монстере будет пересыхать медленнее, а это приведет к загниванию корней.

Освещение

Монстера хочет много яркого света, но чрезмерные прямые солнечные лучи высушивают почву, поэтому частота поливов будет расти.

Как правильно поливать монстеру

Растение можно подливать двумя способами – верхним и нижним поливом. По первому варианту, то поливать вазон надо так, чтобы вода не начала вытекать через дренажные отверстия. Воду в поддоне надо слить через 30 минут.

Нижний полив требует погружения горшка в емкость с водой. Это укрепит корневую система, поскольку вода поступает к корням снизу.

Признаками недостаточного полива является коричневое и вялые листья, а чрезмерного полива – увядшие листья во влажной почве или желтые листья, которое сигнализирует о загнивании корней.