Не робіть так, бо загине: як часто треба поливати монстеру

Монстера є досить красивою рослиною, яка ідеально вписується в будь-який інтер’єр. Втім навіть з нею можуть бути певні проблеми, оскільки через неправильний режим поливу вона може загинути.

Щоб цього не сталося, треба за нею розумно доглядати, пише 24 Канал з посиланням на Марту Стюарт. Кілька порад допоможуть зберегти монстеру вічнозеленою й пришвидшать ріст.

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Як часто треба поливати монстеру

Монстеру треба підливати тоді, коли верхніх 5 сантиметрів ґрунту стають сухими. Розкладу поливу можна не дотримуватися, але перевіряйте регулярно рослину на вологість. У похмуру погоду вазон споживає менше воли, а от в сонячну погоду може знадобитися більше води.

На частоту подиву впливає кілька факторів, на які треба звернути увагу, щоб розуміти, як саме підливати рослину.

Тип ґрунту

Найкраще монстера росте в дренованому та вологому ґрунті. Чим швидше він висихає, тим частіше її треба підливати.

Вологість і температура

Температура та вологість у вашій оселі впливають на рослину у воді. Монстера добре адаптовується до сухого середовища, а висока вологість посилює ріст. Найкраще рослина росте в температурі від 18 до 29 °C. Чим тепліше та сухіше у приміщенні, тим частіше потрібно поливати.



Правила поливання монстери / Фото Pexels

Розмір горщика

Якщо горщик великий, то ґрунт в монстері буде пересихати повільніше, а це призведе до загнивання коренів.

Освітлення

Монстера хоче багато яскравого світла, але надмірні прямі сонячні промені висушують ґрунт, тож частота поливів буде зростати.

Як правильно поливати монстеру

Рослину можна підливати двома способами – верхнім та нижнім поливом. Щодо першого варіанту, то поливати вазон треба так, щоб вода не почала витікати через дренажні отвори. Воду у піддоні треба злити через 30 хвилин.

Нижній полив потребує занурення горщика в ємність з водою. Це зміцнить кореневу система, оскільки вода надходить до коренів знизу.

Ознаками недостатнього поливу є коричневе та мляве листя, а надмірного поливу – зів’яле листя у вологому ґрунті чи жовте листя, яке сигналізує про загнивання коренів.