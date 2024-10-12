В потоке будничных дел мы можем забыть о том, что надо сменить постель, однако это необходимо делать, если не хотите получить аллергические реакции, пишет Mirror.

Читайте также Чем лучше стирать одежду – порошком или капсулами: названы основные плюсы и минусы

Как часто надо стирать постельное белье

Чистое постельное белье не только приятное на ощупь и запах, но и улучшает самочувствие. Владельцам домашних животных, которые имеют собак или кошек, стоит стирать постель чаще.

У домашних животных накапливается шерсть, перхоть или уличная грязь. Люди принимают душ ежедневно, животные этого не делают, поэтому постель больше загрязняется. Их грязные вещества оседают на постельном белье и могут вызвать аллергию.



Постель, на которой спят домашние любимцы, надо стирать чаще / Фото Pexels

Эксперт советует стирать белье каждые 4 дня, чтобы свести к минимуму накопление загрязнений. Особенно важным этот процесс является для людей, страдающих аллергией.

Если же у вас нет домашних животных, тогда простыни надо стирать не реже, чем раз в одну или две недели. Стирка поможет устранить накопление кожного жира, пота или отмерших клеток кожи. Несмотря на то, что все люди меняют постель раз в 2 недели, дерматологи рекомендуют менять комплекты еженедельно или раз в 10 дней.

Температура для стирки должна быть в пределах 40 градусов. Шелковую постель стоит стирать при температуре 30 градусов. Махровую постель стирают в 40 градусах без использования кондиционеров.