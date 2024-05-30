Как правильно очистить серебро у себя дома: проверенные способы

Серебряные украшения это очень популярный выбор для многих людей, но для того, чтобы они выглядели красиво, их нужно правильно чистить.

Иногда случается так, что серьги и кольца, сделанные из серебра, начинают темнеть, и тогда они теряют привлекательный внешний вид. И чистить их как попало также не стоит, ведь это может повредить металл.

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Сода и фольга

Если вы хотите вернуть красивый вид своим кольцам, тогда вы можете воспользоваться несколькими бабушкиными советами. Прежде всего, стоит использовать самый простой способ: для этого вам нужно взять кастрюлю и налить в нее немного воды, и после этого поставить на огонь.

После того, как вода закипит, забросьте туда 2 столовые ложки соды, а также полоску алюминиевой фольги. После этого опустите в воду украшения из серебра и подождите 15 – 20 минут.

Впрочем, никогда не пытайтесь чистить украшения сухой содой, ведь этот агрессивный порошок может оставить царапины на ваших изделиях, а это испортит их внешний вид.



Серебряные украшения нужно регулярно чистить / Фото Pexels

Перекись и нашатырный спирт

Если вы используете для очистки перекись в чистом виде, это непременно приведет к неприятностям, поэтому так делать не стоит. Вместо этого попробуйте смешать в равных пропорциях перекись и нашатырь, а после этого опустите в раствор серебро примерно на 20 минут.

Уксус

Уксус – это также неплохая альтернатива нашатырному спирту, поэтому его можно смело использовать для очистки серебра. Вам нужно налить в емкость 6 или 9% уксус и оставить в нем украшения на два часа.

Но если вы не хотите ждать так долго, вы можете немного подогреть уксус, но после этого не забудьте промыть серебро под проточной водой.